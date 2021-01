Programarea persoanelor pentru vaccinarea în etapa a II-a debutează vineri, 15 ianuarie. Valeriu Gheorghiță, detalii despre modalitatea de înscriere (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a făcut mai multe precizări referitoare la modalitatea de înscriere la vaccinare pentru persoanele care intră în etapa a II-a. El a anunțat și un număr unic la nivel național în acest sens, 021.414.44.25, urmând ca apelurile efectuate la acest număr să fie preluate în cele 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecărui județ.

