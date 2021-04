Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, la un pas de lansare. Care sunt noutățile anunțate de Ministrul Mediului

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi lansate luni, în timp ce bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi prezentat în şedinţa de Guvern de miercuri, a declarat ministrul Mediului, Tánczos Barna, potrivit news.ro.

Programul vine și cu unele modificări. A fost introdusă şi la Rabla Clasic interdicţia de a vinde maşina care a beneficiat de acest sprijin, care deja exista la Rabla Plus, după ce s-a constatat că au existat câteva încercări de a exporta în alte ţări maşinile.

La Rabla Clasic, a fost majorat bugetul de la 6.500 lei la 7.500 lei, tichetul standard de sprijin este de 7.500 lei în 2021.

“Am majorat, de asemenea, eco-bonusurile pentru hibrid şi pentru maşinile care au emisii scăzute de dioxid de carbon, sub 96 de grame pe km. În paralel, am dublat bugetul pentru maşinile electrice, am păstrat aceleaşi condiţii, 45.000 lei sprijin pentru maşinile full electrice, 20.000 lei pentru cele hibrid plug in.

Am introdus, foarte important, şi la Rabla Clasic, interdicţia de a vinde maşina care a beneficiat de acest sprijin. Am constatat că au fost câteva încercări de a exporta subvenţia din România, de a duce maşinile care au beneficiat de Rabla Clasic în alte ţări şi am introdus această limitare, această interdicţie care era deja existentă la Rabla Plus”, a declarat miercuri ministrul Mediului, Tánczos Barna.

După lansarea Rabla Clasic şi Rabla Plus, va urma programul Rabla Electrocasnice, unde au fost rediscutate toate categoriile de eficienţă energetică.

”Faţă de 2020, ele au fost modificate la nivel european, sunt alte clase de calitate de eficienţă energetică, alte standarde care trebuie respectate şi, în funcţie de aceste standarde, atât la maşinile de spălat, maşinile de uscat rufe, combine frigorifice, televizoare, toate echipamentele electrocasnice casnice care sunt în program, am reaşezat aceste clase de eficienţă energetică şi vom spijini prin acest program în special acea aparatură elecrocasnică care este cea mai energofagă şi cu care putem să economisim cel mai mult prin cumpărarea unor echipamente noi mai eficiente din punct de vedere energetic”, a adăugat oficialul.