Proiect de OUG: 200 de medici care au terminat rezidenţialul vor fi distribuiţi către spitale / Raed Arafat: Ulterior, vor putea să aleagă posturile unde vor să meargă, fără concurs (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a popus joi, în debutul ședinței de Guvern, în primă lectură un proiect de ordonanță de urgență care prevede suplimentarea personalului medical cu 200 de medici care au terminat rezidențiatul. Este vorba, mai ales, de specialiști în domenii precum terapia intensivă, bolile infecțioase, pneumologie sau urgență care vor lucra, inițial, la Spitalul de Urgență MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din Capitală, după care vor fi distribuiți către alte spitale.

„Lucrăm inclusiv pe partea de personal. Există un număr important de medici din diferite specialităţi care şi-au dat acum examenul de specialitate şi au finalizat rezidenţiatul. Propunerea noastră, printr-o OUG în primă lectură, prin care am propus primii 200. Specialităţile pe care le ţintim sunt ATI, urgenţă, infecţioase, pneumologie, epidemiologie şi radiologie, să vedem dacă e cerere, atunci venim cu suplimentarea. Îi angajăm la Gerota, spitalul MAI şi de acolo îi distribuim, prin coordonarea pe care o să o avem de la departament. La finalizarea perioadei care poate să dureze vreo șase luni, ei vor avea posibilitatea să aleagă posturile vacante unde vor să meargă, fără concurs. Asta prevede OUG. Acesta e modul prin care vom atrage medicii care au terminat. Avem evidenţa. De mâine începem să luăm pe listă pe cei care doresc acest lucru. Vă dau un exemplu, la ATI numărul aproximativ celor care au dat examenul sunt vreo 130, numai aproximativ 70 sunt fără posturi. Unii deja au posturi. Atunci am luat cei 70 pe ATI care sunt fără posturi. Mai avem un număr care sunt pe urgenţă, pe infecţioase. Cei care au posturi vor rămâne în posturile lor, însă cei care nu au posturi sunt cei care fac obiectul acestei OUG”, spus Raed arafat în debutul ședinței de Guvern de joi seara.

Totodată, șefu DSU a vorbit despre creșterea capacității de ventilație a pacienților înainte ca aceștia să ajungă în secțiile de terapie intensivă.

„La nivelul unităţilor de primiri urgenţe, în discuţiile cu colegii pe care le vom avea inclusiv mâine, este creşterea capacităţii de ventilaţie, dar ea este limitată pentru că este gândită pentru altfel de activitate. Acum, dacă va creşte numărul, vom încerca să suplimentăm din ventilatoarele pe care le avem în stoc ca să putem să asigurăm îngrijirea bolnavului corect până este preluat de secţiile de terapie intensivă care poate la orice moment să nu aibă loc, să aşteptăm o oră, două, trei şi atunci va trebui pacientul să fie îngrijit corect în unitatea de primiri urgenţe”, a mai spus Raed Arafat.

Noi DEZVĂLUIRI BOMBĂ despre CONCEDIEREA lui Mihai Petre de la Românii au talent!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.