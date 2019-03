Proiecte importante pentru București. Gabriela Firea: Vom avea o sală polivalentă, vom construi pasajul Andronache și mai multe pasarele pietonale (VIDEO)

Primarul general, Gabriela Firea, a anunțat, luni, introducerea pe ordinea suplimentară a ședinței CGMB a mai multor proiecte.

Printre acestea, construirea unei noi săli polivalente.

„Vom avea o sală polivalentă, o sală multifuncțională, dupa epopeea pe care a trăit-o acest proiect. Avem indicatorii tehnico-economici cu o capacitate de 20.000 de locuri, cu 5 terenuri de sport. Nu pot fi comparate costurile cu alte săli din țară. (…) Vom avea o sală cu care să ne mândrim. Costul va fi 138 de milioane de euro”, a declarat Firea.

Totodată, primarul general a mai anunțat proiecte importante de infrastructura, cum este pasajul Andronache, pentru care PMB ar putea cheltui 42 de milioane de euro, dar și construirea a 8 pasarele pietonale, pentru care se vor aloca circa 18 milioane de euro.

