Proiectul privind desfiițarea SIIJ, dezbătut în Comisia Juridică: La ce soluție de compromis s-ar fi ajuns în cadrul coaliției

Raportul pentru desfiinţarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) ajunge joi în Comisia Juridică, în ciuda opoziţiei celor de la UDMR. Potrivit surselor politice, citate de B1 TV, soluția de compromis agreată este ca proiectul să fie votat după existența unui aviz obligatoriu de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea în judecată a unui procuror sau judecător.

Desființarea SIIJ, dezbătut în Comisia Juridică

În ședința de joi a Comisiei Juridice se va dezbate propunerea făcută de ministrul Justiției, Stelian Ion, de desființare a SIIJ. La ședință participă ministrul Justiției, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și procurorul general al României și procurorul șef al DNA.

În urmă cu o lună, CSM a dat un aviz negativ cu privire la propunerea de desființare a SIIJ.

Între timp, în cadrul coaliției de guvernare au apărut mai multe discuții, după ce reprezentanții UDMR au anunțat că vor susține acest proiect cu o condiție, aceea ca un magistrat să poată fi trimis în judecată doar dacă primește un aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Săptămâna viitoare, Comisia Juridică ar putea da și un vot cu privire la desființarea SIIJ, pentru ca ulterior proiectul să ajungă la vot în plenul Camerei Deputaților și apoi la Senat, care este cameră decizională.

Florin Cîțu: Semnalele pe care le am sunt că proiectul va trece de Parlament cât mai aproape de forma aprobată de Guvern

Premierul Florin Cîțu declara miercuri că are semnale de la Parlament, potriivit cărora, proiectul de desființare a SIIJ va fi adoptat într-o formă apropiată de varianta aprobată de Guvern.

„Noi am aprobat o variantă în Guvern și, ca de fiecare dată, aș prefera ca varianta care trece în Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în ședință de Guvern. Mâine înțeleg că sunt mai multe dezbateri și la Senat, și vom vedea care sunt concluziile. Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul de lege și în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în ședință de Guvern, dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisii”, a spus Florin Cîțu, care precizase cu câteva zile în urmă că proiectul are un calendar clar în Parlament și se află în procedură de urgență.