Propunerile lui Remus Borza în locul lui Isărescu la BNR: Traian Halalai, Sergiu Manea, Mihaela Bîtu, Răzvan Radu și Sergiu Oprescu. Așa ar fi demonstrat PSD curaj

Remus Borza a declarat că a fost surprins de alegerea Vioricăi Dăncilă și a lui de Călin Popescu-Tăriceanu de a-l susține pentru un nou mandat de guvernator BNR pe Mugur Isărescu, iar decizia ”a creat un val de nemulțumire în cadrul partidului de guvernământ”.

Mai mult, acesta a dezvăluit, pentru DCNews, ce listă cu nume i-a propus premierului.

„Anunțul premierului Viorica Dăncilă de a-l susține pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR a creat un val de nemulțumire în cadrul partidului de guvernământ. O atare decizie e greșită și fac această afirmație bazându-mă pe mai multe motive. Timp de trei ani, PSD l-a înfierat cu mânie proletară pe Isărescu, acuzându-l de toate relele reale sau imaginare, și anume: inflație mare, curs de schimb valutar mare, ratarea aderării României la moneda euro de două ori, în 2015 și 2019, subfinanțarea de către sistemul bancar a economiei românești, un cost al creditării de trei ori mai mare decât media la nivel european. Banca Centrală pe mandatul lui Isărescu a închis ochii la practica cvasi-generalizată a băncilor comerciale de a-și externaliza masiv profitul sau de a-și diminua profitul prin erodarea bazei impozabile prin prețuri de transfer sau haircut-uri de până la 90% la vânzarea NPL-urilor (credite neperformante). I s-a mai reproșat guvernatorului și externalizarea aurului în 1999 la Banca Angliei. Azi, CCR a declarat constituțională legea inițată de PSD privind repatrierea aurului”, a menționat Borza.

Acesta a adăugat că prin susținerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat, PSD-ul se pune ”într-o situație ridicolă”.

”După ce trei ani toată propaganda PSD l-a arătat cu degetul pe Mugur Isărescu ca fiind vinovat pentru derapajele din zona bancară și macro-economică, prin susținerea acestuia pentru un nou mandat, ne punem într-o situație ridicolă, riscând să fim acuzați de un discurs neserios sau mincinos. Susținerea lui Isărescu nu face altceva decât să cultive mitul indispensabilității, care este de sorginte bolșevică. Nu o să accept niciodată că o țară precum România stă de 30 de ani și e condamnată să mai stea încă niște ani într-un singur om la BNR. Am criticat perpetuarea dinastiilor dinozaurilor politici. Am susținut mereu că trebuie să facă un pas înapoi, că avem nevoie de o primenire a clasei politice, că avem nevoie de oameni tineri, integri curajoși, competenți și vizionari. Acest lucru e valabil și aplicabil și lui Mugur Isărescu, care e cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume. De 30 de ani conduce BNR. Are și handicapul vârstei. Pe 1 august, împlinește 70 de ani. E deja de vreo câțiva ani la pensie. Dar noi vrem să îi mai dăm un mandat de cinci ani. Totuși, nu e nemuritor. Premierul Dăncilă și-a motivat decizia prin dorința de a nu deschide și alte fronturi care să ducă și mai mult la ostilizarea opiniei publice, a mediului bancar și mediului de afaceri în general. Nu știu la ce fronturi se referă premierul, câtă vreme, în urma deplasării de acum trei săptămâni la Bruxelles, întoarsă în țară cu un to-do list de la Juncker și Timmermans, a închis toate fronturile, a pus batista pe țambal și a capitulat total și necondiționat. E un motiv de frustrare în PSD și unul dintre reproșurile pe care activul de partid și mulți președinți de filiale îl adresează premierului. Am abandonat Codurile penale și Secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, negăm existența statului paralel și a abuzurilor unor magistrați, constatate nu de PSD, ci de CCR și CEDO", a mai spus Remus Borza.

Acesta a dezvăluit, pentru sursa citată, propunerile făcute de el premierului, considerând că dacă partidul îl înlocuia pe Isărescu, ar di dat dovadă de curaj.

„Opinia publică și mediul de afaceri ar fi reacționat vehement dacă în locul lui Isărescu am fi numit un politruc sau un lipitor de afișe de la PSD sau ALDE. Dar am avut și avem și astăzi opțiuni mult mai bune, mai bune chiar și decât Isărescu. Florin Georgescu este prim-viceguvernator al BNR de 15 ani. Poate oricând să-i ia locul lui Isărescu. Dar are același handicap al vârstei, ca și actualul guvernator. Este tributar al aceluiași conservatorism. Sunt cel puțin patru candidați care ar putea prelua cu succes acest mandat. Traian Halalai, 50 de ani, este președintele EximBank, o bancă de stat care a reușit performanța să cumpere o bancă privată. În urmă cu o lună, EximBank a cumpărat Banca Românească. Halalai e în industria bancară de mai bine de 20 de ani. Sergiu Manea, 49 de ani, președintele BCR, cea mai mare bancă din România. La fel, are o experiență în zona bancară de mai bine de 20 de ani. Mihaela Bîtu, 50 ani, președinta ING România, singura femeie președinte a unei mari bănci comerciale din România. Răzvan Radu, 53 de ani, președintele UniCredit, cu peste 25 de ani de experiență în industria bancară. Sergiu Oprescu, 55 de ani, președintele Alpha Bank și preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor. Toate aceste persoane au un background profesional impresionant, fiind recunoscute la nivel internațional. Argumentul forte pentru menținerea lui Isărescu în funcția de guvernator este apartenența acestuia la Trilaterala și Clubul de la Roma, două think tank-uri cu un impact la nivel global. În egală măsură, și cei patru bancheri propuși de mine ca succesori ai lui Isărescu sunt membri fie ai Clubului Bilderberg, Trilateralei, CFR sau Clubului de la Roma. PSD, înlocuindu-l la final de mandat pe Isărescu, ar fi demonstrat curaj și interes pentru reformarea și modernizarea unei instituții vitale a României. Înlocuindu-l după 30 de ani cu un alt profesionist din domeniul bancar, nimeni nu ar fi avut ce să reproșeze coaliției de guvernare. Ar fi reprezentat un act normal și firesc. PSD ar fi capitalizat politic această decizie”, a declarat Borza.