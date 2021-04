Propunerile pentru noul Ministru al Sănătății. Cele mai vehiculate nume (VIDEO)

O decizie urmează să fie luată, luni dimineață, în ceea ce privește numirea unui nou Ministru al Sănătate, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Prioritară la discuțiile de luni din coaliție va fi, însă, schimbarea lui Florin Cîțu din funcția de premier, a anunțat Dragoș Tudorache, europarlamentar USR-PLUS.

Cele două propuneri pentru conducerea Ministerului Sănătății, ar fi Ioana Mihăilă, actual secretar de stat la Sănătate și Adrian Wiener deputat USR-PLUS. Acesta și-a dat demisia din Parlament, în plină pandemie, pentru a-și relua profesia de medic și a ajuta bolnavii de COVID-19.

Secretarul de stat Ioana Mihăilă ar fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătăţii, afirmă surse politice. Pe de altă parte, USR îl susţine pe medicul Adrian Wiener, în prezent deputat de Arad. Oficial, nu a fost anunţat momentan nimic.

Cât despre Vlad Voiculescu, acesta ar putea deveni consilier al Ministrului Sănătăţii, mai afirmă aceleaşi surse politice. O altă variantă ar fi ca Vlad Voiculescu să devină secretar de stat în minister, deşi acest lucru pare puţin probabil după atacurile acestuia de vineri la adresa premierului Florin Cîţu.

Vlad Voiculescu a declarat vineri că o va susține pe Ioana Mihăilă pentru funcția de ministru al Sănătății.

