Prorectorul și alți 5 angajați ai Universității „Spiru Haret”, reținuți de procurorii DIICOT: Ar fi dat diplome de licență false pentru mai multe persoane (VIDEO)

Prorectorul Universității „Spiru Haret" a fost reținut de procurorii DIICOT, în dosarul în care s-au făcut 76 de percheziții. Alături de cadrul universitar, alte cinci persoane au fost reținute de oamenii legii. Procurorii DIICOT au suspiciuni că prorectorul universității, ajutat de alți angajați, ar fi dat diplome de licență false pentru mai multe persoane, relatează B1 TV.



În urma audierilor, pentru șase persoane au fost reţinute pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Printre persoanele reținute se află și prorectorul instituției de învățământ.

Există suspiciuni că prorectorul universității, ajutat de alți angajați, ar fi dat diplome de licență false pentru mai multe persoane. Mai exact, studenţii ar fi putut să obţină diplome de licenţă sau master la diverse specializări din cadrul universităţii.

Reţinerile vin după ce miercuri, anchetatorii au făcut 76 de percheziții, ancheta vizând, pe lângă prorector, și trei secretari universitari, un asistent universitar, 30 de studenți, 15 profesori, trei decani și prodecani ai unor facultăți, dar și doi angajați ai universității. De asemenea, procurorii fac cercetări și cu privire la 12 intermediari, care nu au funcții sau legături directe cu universitatea. Este vorba despre părinți, soți sau alte rude ale studenților.

Astfel de activități infracționale sunt derulate în cadrul universității de foarte mulți ani, spun procurorii DIICOT.

Percheziţiile vizează nu numai fraudarea unor sesiuni de licență ci şi a examenelor obișnuite aferente anilor universitari, existând situații când studenții, viitori licențiați, nici măcar nu au trecut vreodată pe la cursuri şi nu au participat personal la susținerea examenelor la materiile și disciplinele respectivelor facultăți.

