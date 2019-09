Nereguli descoperite de Protecţia Consumatorului în Capitală: Alune și semințe cu mucegai, vândute clienților (VIDEO)

Alune râncede prăjite şi condiţii insalubre, descoperite de Protecţia Consumatorului la un operator economic din Capitală. Cel care a făcut reclamaţia a fost un client. În urma controalelor, cei de la ANPC au găsit o serie de nereguli. Vânzătorul a fost amendat şi au fost confiscate aproape 200 de kilograme de alune, informează B1 TV.

Bărbatul a fost luat prin surprinde de angajaţii de la Protecţia Consumatorului. Prins pe nepregătite, acesta a spus că este în renovări. Însă în spaţiul în care erau depozitate alunele era una devărat haos, mizerie, un miros puternic şi o căldură infernală.

Documentele de provenienţă arătau că materia primă era adusă din China, etichetele de produs erau deteriorate, ilizibile şi nu menţionau data durabilităţii minimale.

Mai mult, condiţiile de depozitare şi de prelucrare erau improprii, insalubre, sacii cu produse fiind depozitaţi pe jos, în praf. La faţa locului s-a constatat că operatorul economic pregătea produsele prin prăjirea acestora în peste 20 de cuptoare cu microunde inadecvate pentru pregătirea alimentelor.

Produsele au fost oprite de la comercializare, iar operatorul economic a fost sancţionat.

