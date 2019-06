Protecția Copilului Dolj: Sorina nu a manifestat respingere față de mama adoptivă. După ce a ajuns la IML, micuța a fost cooperantă

Direcția de Protecție a Copilului Dolj face precizări legate de preluarea fetiței de 8 ani din Mehedinți. Instituția susține că i s-a solicitat să asigure prezența unui psiholog și a unui asistent social pentru a acorda consiliere psihologică și asistență unui minor, fără a-i fi furnizate alte informații. Cei doi au participat la acțiunea din 21 iunie, sub coordonarea procurorului de caz. După preluare, copilul a fost însoțit de mama adoptivă, în prezența căreia a încetat starea de agitație și față de care nu a manifestat reacții de respingere.

DGASPC Dolj a mai precizat că, la sediul Institutului de Medicină Legală Craiova, copilul a manifestat o atitudine colaborativă, răspunzând la toate întrebările și solicitările specialiștilor acestei instituții

”-printr-o adresă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, înregistrată la instituția noastră în data de 20.06.2019, s-a solicitat să asigurăm “prezența la data de 21 iunie 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova…. la ora 7.00, a unui psiholog și a unui asistent social pentru a acorda consiliere psihologică și asistență unui minor…“ fără a ne fi furnizate alte informații (locație, istoric, speță etc);

-în conformitate cu prevederile legale, similar cu modul de răspuns la toate solicitările organelor de urmărire penală sau instanțelor judecătorești, instituția noastră a desemnat un psiholog și un asistent social care au participat la acțiunea din data de 21 iunie 2019 sub coordonarea procurorului de caz;

-procurorul de caz a stabilit modul de acțiune, în sensul că personal va întreprinde demersurile de preluare a copilului, iar personalului din cadrul instituției noastre i s-a solicitat intervenția ulterior preluării copilului, precum și pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova;

-după preluare, copilul a fost însoțit de mama adoptivă în prezența căreia a încetat starea de agitație și față de care nu a manifestat reacții de respingere;

-pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova, copilul a beneficiat de suportul specialiștilor instituției pentru a înțelege acțiunile care s-au petrecut, a conștientiza ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple;

-la sediul Institutului de Medicină Legală Craiova copilul a manifestat o atitudine colaborativă, răspunzând la toate întrebările și solicitările specialiștilor acestei instituții;

-după finalizarea procesului de expertizare, copilul a fost încredințat părinților de către reprezentanții poliției, în prezența specialiștilor instituției noastre care i-au recomandat mamei să fie atentă la nevoile emoționale ale fetei, să-i ofere sprijinul de care va avea nevoie și să solicite ajutorul specialiștilor (medic, psiholog etc) în caz de nevoie”, a transmis DGASPC Dolj, printr-un comunicat.

Instituția mai susține că psihologul și asistentul social care au participat la acțiune au întocmit un raport ce va fi pus la dispoziția autorităților competente.