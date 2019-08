Un an de la violenţele de la mitingul diasporei din 10 august: Noi proteste vor avea loc în ţară. Circa 250.000 de oameni, aşteptaţi în Piaţa Victoriei

Se împlineşte un an de la protestul în urma căruia mii de români au simţit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns, din Piaţa Victoriei direct la spital. Şi în acest an, 250.000 de români sunt aşteptaţi în acelaşi loc, unde este organizat un nou protest sub emblema "Diaspora vine acasa", dar şi "Nu uităm ce aţi făcut astă vară".

Participanţii la miting vor putea intra în piaţă după ora 14.00. De altfel, reprezentantul "Diaspora pentru România" a anunțat că „vor fi controale la intrarea în Piața Victoriei" pentru a asigura că nu vor avea loc evenimente violente.

În ceea ce priveşte traseul marşului, la ora 17:00, se va pleca în Piața Universității. De acolo, oamenii vor merge către Ministerul Afacerilor Interne, iar ulteior se va pleca în marş spre Piaţa Victoriei. Într-un eveniment distribuit pe Facebook se cere, printre altele, "demisia Guvernului și numirea unui prim-ministru care să nu fi avut nicio legătură cu Dragnea", "confiscarea extinsă a averilor corupților condamnați", precum și "fără penali în funcții publice".

Însă nu numai în Capitala vor iesi românii la protest, ci şi în alte oraşe din ţară, dar şi în diaspora. În plus, pe drumul spre Bucureşti mai multe grupuri civice au anunţat diverse acţiuni.

În Iaşi se va protesta de la ora 19:00, în Piata Unirii. Evenimentul este numit "Iaşi: Nu am uitat ce-aţi făcut astă vară!". De la Constanţa se va pleca spre Bucuresti la ora 10:00 din faţa Prefecturii. Cei care nu vor merge la Bucureşti se vor întâlni la ora 19:00 în acelaşi loc pentru a protesta. Evenimentul se numeşte " 10 August - cerem pedepsirea vinovaţilor".

Se anunţă protest şi la Cluj Napoca. Evenimentul se numeşte "Cluj: Toţi pentru România! Vă vedem şi nu uităm!" şi este organizat în Piaţa Unirii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.