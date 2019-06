Zeci de actori protestează duminică seară în Piața Victoriei faţă de tăierile salariale din ultima vreme. Actorii susţin că instituţiile de cultură din Capitală au avut parte de tărieri masive din bugetul alocat de Primăria Capitalei.

Numai de la Teatrul Naţional Bucureşti au fost puşi pe liber peste 50 de angajaţi din lipsa banilor.

Primarul general a decis să taie fonduri de la instituțiile de cultură, după ce s-a plâns că instituţia pe care o conduce este în faliment. Reducerile îi vor pune pe actori în imposibilitatea de a mai realiza spectacole, spun aceştia.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prezent în Piața Victoriei duminică seară, actorul Victor Rebengiuc a declarat că cei care au fosrt concediați nu stnt artiști, ci tehnicieni, însă este vorba despre oameni foarte necesari în desfășurarea unui spectacol.

„Cei care au fost concediați nu sunt artiști, sunt oameni de scenă, tehnicieni, care sunt absolut necesari construirii și desfășurării unui spectacol”, a declarat Victor Rebengiuc.

Întrebat ce șansă are un actor să-și poată face meseria în condițiile care există astăzi în domeniul culturii, actorul a răspuns: „E la noroc. Nu e nicio șansă, mai ales că este o inflație de absolvenți de școli de teatru. Sunt peste 5000 de absolvenți de teatru care nu au angajamente”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.