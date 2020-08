Angajaţii din HoReCa protestează miercuri în faţa restaurantelor şi a teraselor unde lucrează. Ei solicită în continuare redeschiderea restaurantelor şi au mai găsit şi alte cereri pentru Guvern.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că momentan nu este cazul redeschiderii restaurantelor din cauza numărului crescut de cazuri de Covid-19.

Angajații din HoReCa vor sã forțeze mâna guvernului sã deschidã restaurantele, chiar dacã suntem în plinã pandemie, iar o astfel de relaxare ar duce la o înmulțire fãrã control a cazurilor de infectare. Ba, mai mult, cei din industria ospitalitãții vor sã scape și de alte mãsuri de protecție.

"Solicitările noastre pentru Guvern sunt redeschiderea interioara de restaurante cu un anumit protocol sanitar. Cerem Guvernului ca mânușile să nu fie purtate în mod obligatoriu. (...) Guvernul să facă o campanie de informare prin care oamenii sa inteleaga ca își pot desfășura activitatea și viata socială fara nicio problemă, atata timp cat respecta reg ulilecare sunt impotriva raspandirii Covid", a spus Daniel Mischie, președintele HORA.

De asemenea, oamenii din HORECA mai vor și niște compensații.

"Noi trebuie sa primim anumite compensatii. Atat angajatii ,cat si operatorii din aceasta industrie", completează Mischie.

În contradicție cu așteptãrile angajaților Horeca, ministrul Sãnãtãții Nelu Tãtaru a transmis cã în acest moment, "încã nu este cazul" redeschiderii restaurantelor în spaþiu închis.

