Protest al elevilor în fața Guvernului. Tinerii cer soluții pentru desfășurarea noului an școlar / Ludovic Orban: Școala va începe în condițiile pe care ni le va permite evoluția epidemiei (VIDEO)

Elevii au protestat, luni, în faţa Guvernului, cerând soluţii pentru noul an şcolar. Mai sunt câteva săptămâni până la redeschiderea şcolilor și elevii solicită autorităţilor să prezinte un plan concret privind anul şcolar 2020-2021.Pe de altă parte, prim-ministrul Ludovic Orban spune că autorităţile încă analizează condiţiile în care elevii şi studenţii se pot întoarce la ore.

Elevii din mai multe oraşe din ţară au protestat, nemulţumiţi de incertitudinea ce planează în privinţa noului an şcolar şi cer decizii rapide.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Alex Rădulescu, președintele Asociației Elevilor București, a declarat că dacă nu vor veni cu soluții în cel mai scurt timp, autoritățile nu vor putea pregăti modul de desfășurare al noului an școlar în actualele condiții epidemiologice.

”În acest moment nu știm prea multe despre începerea anului școlar, în afară de recomandări primite de la instituțiile competente. În afară de recomandări, autoritățile nu au oferit nimic concret elevilor, doar anumite variante, dar nu sunt în stare în acest moment să ia niște decizii cât mai rapid și trebuie să realizăm că dacă timpul va trece, autoritățile nu se vor putea pregăti în timp util pentru măsurile care urmează să fie luate, pentru asigurarea infrastructurii, pentru planificarea materiei și pentru respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, cât și asigurarea resurselor educaționale în regim online pentru elevi”, a declarat reprezentantul elevilor.

În ceea ce privește posibilitatea desfășurării învățământului online în condiții echitabile pentru toți elevii, acesta a precizat: ”În acest moment, fără infrastructură, ne vom lovi de aceeași situație, și anume anumiți elevi să nu aibă în continuare acces la educație, dar sunt încrezător și îmi doresc ca autoritățile să se trezească la realitate și să realizeze că dacă nu le oferă elevilor toate materialele logistice necesare, nu vom putea vorbi despre educație echitabilă în această perioadă de criză”.

