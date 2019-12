Grefierii protestează miercuri, începând cu ora 10.00, față de eliminarea pensiilor speciale şi pentru personalul auxiliar din justiţie. Peste 6.000 de grefieri se vor aduna în fața instanțelor și parchetelor chiar în timp ce deputații dezbat legea privind eliminarea pensiilor speciale. Astfel, ședințele de judecată vor fi suspendate.

”Miercuri, 18 decembrie 2019, începând cu ora 10:00, peste 6.000 de grefieri vor ieşi în faţa instanţelor şi a parchetelor la nivel naţional, pe timpul activităţii Plenului Camerei Deputaţilor, timp în care vor fi închise arhivele şi registraturile şi suspendate şedinţele de judecată. Motivul îl reprezintă soluţia adoptată de către Comisia de muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor de adoptare a proiectului de lege PL-x 292/2019 care priveşte abrogarea pensiilor de serviciu şi pentru personalul auxiliar de specialitate (grefieri) din sistemul judiciar”, au transmis sindicatele grefierilor, potrivit News.ro.

Aceștia susțin că dacă proiectul de lege va ajunge la votul final în Parlament, sistemul judiciar va fi blocat.

”Cu toate că Ministerul Justiţiei, prin Secretarul de Stat prezent în Comisie, şi-a exprimat o poziţie de menţinere a pensiilor de serviciu pentru grefieri şi amânarea discutării iniţiativei legislative pentru depunerea unui punct de vedere scris în acest sens, proiectul de abrogare a pensiilor „speciale” a fost adoptat, urmând ca, sub rezerva depunerii Raportului de către Comisie, să fie votat în plenul Camerei Deputaţilor în data de 18 decembrie 2019. În virtutea dreptului constituţional la liberă exprimare, În raport de soluţia adoptată de către Comisia de muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi în urma deciziei luate de organele de conducere ale organizaţiilor noastre sindicale şi profesionale, Faţă de locul şi rolul categoriei noastre profesionale în înfăptuirea actului de justiţie, reprezentând ”motorul” fiecărei instanţe şi fiecărui parchet, I N F O R M Ă M P U B L I C că sistemul judiciar urmează să fie blocat dacă acest proiect de lege va ajunge la vot final în plen şi va conduce la abrogarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate (grefieri)”, au mai transmis sindicaliștii.

