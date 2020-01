Protest în Târgu Mureș cu 500 de participanți după declarațiile primarului Dorin Florea care a spus că ar trebui monitorizată și controlată natalitatea în rândurile familiilor sărace de etnie romă. La aproape o săptămână de la declarațiile rasiste ale edilului cei jigniți de acesta au decis să protesteze cerând demisia primarului. Unii dintre participanți erau pentru prima dată la o acțiune civică de felul acesta.

”Au fost aproximativ 500 de participanți romi și neromi din Tg. Mureș, unii dintre ei prima dată la un protest în special din carierele marginașe, sărace și ignorate de ”primarul minune” care nu a ținut cont niciodată de aceste cartiere în investițiile pe care le-a făcut. Știm foarte bine că a avut agenți electorali în rândul romilor, și aici este problema pentru că romii l-au susținut pe acest domn să obțină mandat de primar și s-a întors împotriva lor ulterior. Parctic și-a pierdut o parte din suportul alegătorilor din Tg. Mureș venind cu astfel de declarații.

Intențiile lui nu sunt legate de exterminarea romilor sunt legate de mandatul lui viitor. Acest domn își pierde funcția și caută soluții, scopul a fost să își mențină poziția.

A fost debutul astăzi dar de acum vor urma și alte forme de protest. Vom cere președintelui Klaus Iohannis să retragă decorația acordată de Băsescu acestui domn. Vom depune și o plângere penală la parchet pe numele primarului, totodată intenționăm să creăm o petiție pentru prefectul județului Mureș ca să îl suspende din funcție” a declaratm pentru b1.rom sociologul și activistul pentru cauza romilor, Ciprian Necula.

