Protest de amploare la Palatul Parlamentului. Zeci de pădurari acuză că legislația le pune viața în pericol, în urma evenimentelor tragice din ultimele zile (VIDEO)

Protest de amploare în faţa Palatului Parlamentului! Zeci de membri ai Federației Sindicatelor din Silvicultură îşi cer drepturile, acuzând pericolele la care sunt expuşi zilnic. Cel puţin 5 silvicultori sau pădurari au murit în ultimii ani, încercând să lupte cu braconierii. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a organizat un protest la sediul Camerei Deputaților pentru a aduce un omagiu celor 5 silvicultori care în ultimii ani și-au dat viața apărând pădurea, relatează B1TV.

„Am ieșit azi în stradă aici în fața Camerei Deputaților, la Parlament, pentru a trage un semnal de alarmă că așa nu se mai poate. Silvicultorii au ajuns la limita saturației. (...) Un coleg a fost atacat cu un topor de cei care furau lemne și ucis, ne-a făcut să ieșim în stradă”, a declarat Silviu Geană, președintele Sindicatelor Romsilva.

Silviu Geanu susţine că silvicultorii sunt expuşi la o mulţime de pericole în timpul exercitării acestei meserii.



„Suntem ingrijorați, revoltați cu privire la aceste cazuri de omor. (...) Avem peste 650 de cazuri de padurări. (...) Sunt cinci decese înregistrate în ultimii 15-17 ani”, a adăugat Geanu.

Protestatarii solicită Parlamentului și Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorității personalului silvic, având în vedere creșterea presiunii asupra pădurii și intensificarea cazurilor de agresiune de o violență fără precedent asupra personalului silvic.

În ultimele zile au avut loc trei evenimentele tragice, în urma cărora un silvicultor și-a pierdut viața în timpul exercitării activității de pază a pădurii, fiind ucis cu bestialitate de un grup de infractori surprinși la furat de lemn, alți doi silvicultori a fost bătut de un grup de infractori care i-au sustras și arma de serviciu, amenințându-l cu moartea. De asemenea, un alt pădurar a fost agresat și amenințat cu cuțitul de trei infractori sancționați în repetate rânduri pentru tăiere și sustragere ilegală de arbori.

„Am câteva modificări în sensul bun. (...) Le voi discuta cu sindicatul și cu preşedintele comisiei si după aceea le vom propune în Parlament, ele sunt pregătite”, a afirmat și Gheorghe Mihăilescu din partea Romsilva.



Reprezentanţii Romsilva solicită Camerei Deputaților modificarea în regim de urgență a Statutului Personalului Silvic și a cadrului legislativ existent pentru a asigura o protecție reală a personalului silvic.



„Nu suntem protejați, nu avem echipament, n-avem arme. (...) Presa ne-a făcut o imagine de ne-ați rupt”, a spus unul dintre protestatarii de la Parlament.



Prin aceste proteste, silvicultorii cer modificarea Statutului Personalului Silvic, prin care trebuie obligatoriu să fie redată demnitatea profesiei de silvicultor, întărită autoritatea silvicultorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, asigurată dotarea cu armament de serviciu și mijloace tehnice de apărare, cu mijloace de transport și comunicații adecvate, cu uniforme de serviciu, includerea în condiții speciale de pensionare a silvicultorilor, reducerea vârstei de pensionare și asigurarea unor condiții decente de muncă și salarizare pentru întreg personalul silvic.

În plus, silvicultorii solicită, Camerei Deputaților respingerea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, prin care se urmărește legiferarea împroprietăririi fără drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești, respectiv împroprietărirea fără drept cu terenuri forestiere în suprafață de până la 30 de hectare din fondul forestier proprietate publică a statului, a unităților de cult care au deținut în folosință sau administrare și nu în proprietate astfel de suprafețe.

