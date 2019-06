Felul şocant în care autorităţile au intervenit şi au ridicat un minor de la locuinţa unde a stat aproape 9 ani cu un asistent maternal pentru a fi dat spre adopţie unei familii din Statele Unite a provocat iritare mare în rândul localnicilor din Baia de Aramă.

Sute de oameni au ieşit vineri seară în faţa casei familiei Șărămăt şi cer ca Sorina, fetiţa de 9 ani ridicată de autorităţi, să fie înapoiată asistentului maternal care a crescut-o de când avea 9 luni.

