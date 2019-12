Frigul din locuinţe şi lipsa apei calde i-au scos în stradă pe bucureşteni. Joi dimineaţă, mai mulţi oameni s-au adunat în faţa Primăriei Capitalei, înarmaţi cu ligheane și cu pancarte, pentru a-şi striga nemulţumirile.

Peste 60 de oameni s-au prezentat în fața sediului Primariei Capitalei, nemulţumiţi că au fost lăsaţi fără apă caldă şi căldură în prag de iarnă. Înarmaţi cu ligheane şi pancarte, bucureştenii au protestat din nou față de felul în care municipalitatea continuă să-şi bată joc de oameni.

Oamenii spun că vor ca Primăria să investească în cele necesare și să renunțe la cheltuielile cu vouchere sau târguri.

„Din păcate, nu se face absolut nimic. Asistăm la niște lucruri care sunt de suprafață: pavazarea Bucureștiului cu luminițe, bâlciuri, târguri, concerte. Nu aceasta este agenda cetățeanului. (...) Dânsa (primarul Gabriela Firea - n.r.) nu este stăpâna bugeului, nu este stăpâna Bucureștiului. Este doar un administrator și trebuie să țină cont de agenda cetățeanului”, a declarat o femeie prezentă la protest.

Consilierul PNL din cadrul Consiliului General al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că a mers cu un plan de intervenţie în Capitală, pentru ca pe viitor bucureştenii să nu se mai confrunte cu asemenea probleme cu apa caldă şi căldura.

"Problemele sunt extrem de grave. Într-o lună am putea să umplem un tren de la București la Viena cu astfel de cisterne cu apa fierbinte care se scurge în solul Bucureștiului, Problema este foarte mare, iar noi vrem să o punem pe agenda primarului general astfel încât în aprilie, după ce trece iarna, să avem un plan de investiții care să fie bine pus la punct, ca să se facă investiții ca să reducem pierderile acestea și să aducem situaţia sub control”, a declarat Ciprian Ciucu.

