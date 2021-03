Protest cu sute de oameni la Timișoara, cu o zi înainte ca municipiul să intre în carantină. "Libertate” și ”Fără carantină”, printre mesajele scandate de manifestanți (VIDEO)

Un protest a fost organizat duminică, la Timișoara, cu o zi înainte ca orașul, alături de alte patru localități de la periferie, să intre în carantină pentru 14 zile. Sute de persoane s-au adunat în centrul Timișoarei, începând cu ora 16.00, pentru a contesta măsura de instituire a carantinei care va intra în vigoare, în noaptea de duminică spre luni.

Protest la Timișoara înainte de intrarea în vigoare a carantinei

Manifestația, organizată pe rețelele sociale, a început în fața Operei din Timișoara, după care oamenii au pornit în marș prin oraș, către sediul Primăriei.

”Fără carantină”, "Libertate”, "Nu vrem să fim conduşi de hoţi” sunt câteva dintre mesajele scandate de protestatari, notează opiniatimisoarei.ro.

Potrivit presei locale, cei mai mulți dintre participanții la protest poartă măști de protecție și respectă regula distanțării fizice.

Timișoara și alte patru localități periurbane intră în carantină începând din 8 martie

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a hotărât într-o ședință organizată sâmbătă, instituirea carantinei timp de două săptămâni în municipiul Timișoara și în localitățile Moşniţa Nouă, Giroc, Dumbrăviţa şi Ghiroda.

Măsura a fost luată ca urmare a creșterii ratei de incidență a cazurilor de infectare cu coronavirus. În Timișoarea a fost depășit pragul de 7 cazuri de infectare la mia de locuitori.

”Timişoara are cea mai mare incidență dintre municipiile care au incidenţa mare. În ultima perioadă am asistat la o creştere zilnică. În acelaşi timp, în sectorul sanitar există o presiune foarte mare, paturile de ATI sunt pline şi greutatea de a găsi locuri pentru pacienţii cu oxigen. De ce sectorul sanitar acum este sub o presiune mai mare acum decât în noiembrie - decembrie. Pentru că acesta vine peste valul trecut, iar secţiile de AŢI nu sunt goale, ele vin cu pacienţi din valul trecut, şi asta înseamnă că putem să ajungem oricând să nu mai avem locuri. Este clar, singură metodă de a limita raspândirea virusului este limitarea deplasărilor, binenţeles şi masca şi igienă”, a explicat, sâmbătă, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, decizia de carantinare.