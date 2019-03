Proteste în faţa Facultăţii de Litere împotriva OUG 7: Studenţii şi profesorii, printre care Gabriel Liiceanu, se solidarizează cu magistraţii (FOTO, VIDEO)

Mai mulţi studenţi şi profesori de la Facultatea de Litere au ieşit în faţa instituţiei pentru a protesta împtriva OUG 7 în semn de solidaritate cu magistraţii care cer abrogarea modificărilor făcute de Tudorel Toader. Printre aceştia se numără şi filozoful Gabriel Liiceanu.

"Joi, ora 12, la intrarea Facultății de Litere, profesori și studenți vom protesta contra abuzivei OUG 7 și ne vom arăta solidari cu magistrații, în numele valorilor fundamentale pe care și Universitatea trebuie să le apere. Vă invităm să ni vă alăturați", a anunţat Andrei Cornea, cu o zi înainte.

