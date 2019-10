EXCLUSIV ONLINE // Platforma Declic a organizat joi, de la ora 12:00, un protest în fața sediului Gărzii de Mediu din București în care au cerut instituției să asigure toate condițiile pentru ca cetățenii să poată colecta selectiv deșeurile menajere.

Sub sloganul "Ducem gunoiul la Garda de Mediu", aceștia acuză instituția că nu ia măsurile necare pentru a obliga autoritățile locale să asigure condițiile necesare pentru ca deșurile să poată fi colectate selectiv.

"Acțiunea a început în urmă cu mai multe luni. Aceasta este doar o parte pentru că la început membrii Declic au depus sesizări către Garda de Mediu din cauză că aceștia nu aplică sancțiuni cetățenii nu au pubele la blocuri și la gospodării ca să colecteze separat deșeurile. Iar acum am venit cu membrii Declic pentru a le arăta acestora că nu avem unde să reciclăm gunoiul pentru că ei nu își fac treaba", a declarat, pentru B1.ro, Ana Racheleanu de la Declic.

O altă participantă, care a venit după ce a văzut anunțul în mediul online, s-a plâns că autoritățile iau măsuri doar de ochii lumii, dar nu fac nimic pentru a proteja mediul.

"Eu particip la protest, am văzut un anunț pe Facebook a unui anumit grup care se ocupă de probleme de ecologie, și am venit la Garda de Mediu să le spunem un pic părerea noastră despre cum se mișcă cei de aici. Sunt un pic dezamăgită după ce am auzit ce zic reprezentanții pentru că au zis încă odată vorbe goale. Am auzit că noi oameni particulari nu reciclăm suficient, dar ei nu oferă niciun cadru. Eu nu am trei tomberoane, nu am sacii colorați de care se povestea, nu avem absolut nimic. Sunt supărată pentru că stăm și reciclăm pentru că vedem cum merge planeta asta și suntem într-o țară unde se dau legi de ochii Uniunii Europene și nu putem să ducem lucurile la bun sfârșit", a declarat Ioana Țurcanu pentru B1.ro.

În replică, Marian David, director al Gărzii de Mediu, a vorbit despre campanii pentru a încuraja cetățenii să colecteze selectiv.

"Pe principiul ăsta, mai nou, că ar trebui să plătim cât aruncăm și atunci interesul ar trebui să fie și al cetățeanului să arunce cât mai puțin și atunci asta înseamnă selectare. Sistemul ăsta din poartă în poartă trebuie bine implementat. Sunt foarte puține localități despre care pot să spun în momentul ăsta că au așa ceva, în București sunt două sectoare unde au ajuns într-adevăr la stadiul de a împărți saci personalizați, dar care nu rezolvă problema din punctul nostru de vedere pentru că sistemele ar trebui să țină cont de frecvență, volum, cantitatea deșeurilor. Prin tarife dinstincte să încurajeze cetățeanul să selectezi în sensul că nu mai plătești menajerul pentru că îți compensează din valoarea deșurile reciclate colectate", a declarat Marian David, director Garda de Mediu.

Cât despre amendarea primăriilor care nu au introdus aceste măsuri, Marian David a arătat că ar prejudicia cetățeanul pentru că banii s-ar lua din bugetul public și ar fi mai bine să fie sancționat direct primarul.

"Problema este că nu vrem să dăm amenzi în sensul ăsta de a prejudicia cetățeanul. Avem și o propunere legislativă astfel încât primarul, ca executivul primăriei să plătească puțin din buzunarul dânsului că mi se pare că îl determinăm mai bine așa, adică nu din bugetul local", a arătat directorul Gărzii de Mediu.