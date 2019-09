Alexandra Măceșanu, tânăra pe care Gheorghe Dincă a declarat că a ucis-o în urmă cu aproape doua luni, ar fi împlinist duminică 16 ani. Unchiul ei, Alexandru Cumpănașu, a vbrut ca aceasta să fie comemorată printr-un protest care a fost organizat în fața sediului Ministerului Afacerilor Iinterne.

Câteva sute de oameni s-au adunat, duminică seară, la protestul organizat de Alexandru Cumpănașu.

„LA MULTI ANI ALEXANDRA! Ne vedem la ora 18:00 în fața MAI cu mic cu mare pt a ne apăra DREPTUL LA VIAȚĂ și pentru a-i spune Alexandrei La Multi Ani. Nu strica să aducem și o floare pt că așa cum s-a descris chiar ea la 112 este o DOMNIȘOARĂ. Astăzi împlineste 16 ani! După 8 săptămâni nimeni nu știe unde este și autoritățile sunt neputincioase sau complice. Oricine are un mesaj pt Alexandra, pt procurorii care anchetează sau polițiști îi așteptăm în Piața Revoluției!”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

