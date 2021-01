Protest în fața Palatului Cotroceni: Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate de nivelul salariului minim și de pensii (VIDEO)

Sindicaliştii Cartel Alfa au protestat, luni dimineață, în fața Palatului Cotroceni. Aceştia acuză politica de austeritate în domeniul salarizării, blocarea modificării actualei legi a dialogului social şi politicile fiscale ale Guvernului. Protestatarii au nemulțumiri legate și de pensii.

Peste 100 de persoane s-au stâns luni dimineață în fața sediului Administrației Prezidențiale. Protestatarii fac parte din mai multe organizații sindicale din București și din țară.

Doleanțele manifestanților sunt legate de asigurarea „unui salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă şi aplicarea corectă a legislaţiei”, după cum se arată într-o postare de pe Facebook a preşedintelui Cartel ALFA Caraş Severin, Marian Apostol.

Sindicaliștii Cartel Alfa au început protestele pe 14 ianuarie, iar luni vor merge în fața sediilor partidelor, precum și la Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii.

Salariul minim pe economie va crește cu 3% în anul 2021, a anunțat prim-ministrul Florin Cîțu, pe 13 ianuarie.

„Salariul minim va crește în 2021 cu 3%, așa cum v-am anunțat, peste rata inflației în 2020, deci și peste estimarea de rată de inflație în 2021, deci păstrând puterea de cumpărare a românilor”, a spus Florin Cîțu.

