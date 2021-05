Protest inedit la Ministerul Mediului - Apel pentru introducerea tehnologiei satelitare în combaterea tăierilor ilegale de copaci: „Au loc tragedii pentru că intrăm în casa animalelor și ne batem joc” (VIDEO)

Protest inedit la Ministerul Mediului. Câțiva membri ai comunității Declic s-au deghizat în animale de pădure și i-au cerut ministrului Mediului, Tanczos Barna, să ia mai multe măsuri împotriva tăierilor ilegale de copaci. Antoniu Bumb, coordonator al campaniilor Declic privind pădurile, a explicat, pentru B1 TV, care sunt soluțiile propuse de ONG pentru a limita pe cât posibil aceste ilegalități. Bumb a precizat că au ajuns să protesteze deoarece au venit cu aceste soluții de un an, dar până acum nu au fost ascultați.

