Localnicii din zona Broşteni, judeţul Suceava, au ieşit să planteze flori şi copăcei pe drumul judeţean 177, Frasin-Puzdra.

Oamenii sunt nemulţumiţi pentru că drumul administrat de Consiliul Judeţean Suceava este plin de gropi şi din această cauză îşi strică maşinile.

Nu este pentru prima doată când localnicii apelează la această formă inedită de protest. Un eveniment similar a mai fost organizat în luna aprilie, însă la fel ca atunci, și de această dată autoritățile nu au avut nicio reacție.

"Un grup de cetățeni au renunțat sa meargă sa se distreze la zilele Orasului și au încercat din nou sa sensibilizeze consiliul județean condus de domnul Flutur mergând pe Dj177 Puzdra -Frasin plantând flori și brăduți .

Sa mai încercat acest lucru și in luna Aprilie ,atunci a doua zi au și venit utilajele dar din păcate sa plombat câteva gropi in sat.Exact la fel in toamna trecută s-a executat o plombare inainte de a ninge fără nici un rost , asa se încearcă și acum o spălare de bani.Atunci in Aprilie ne a spus Dl Flutur sa avem răbdare sa stam linistiti ca a făcut un credit pentru drumul asta dar acum o săptămâna ne spune ca banii au fost dirijați la drumul Suceava iasi și am ramas din nou ai nimănui", se arată într-un anunț publicat pe Facebook.