Protest în fața Prefecturii din Botoșani. Oamenii sunt revoltați de starea proastă a drumurilor

Circa 2.000 de locuitori scandează pentru o infrastructură mai bună.

”Botoșaniul are nevoie de infrastructură, drumuri naționale, drumuri județene, drumuri expres, cerem aplicarea imediată a măsurilor asumate de către guvern și autoritățile locale, implementarea de urgență a unei strategii la nivel guvernamental in vederea constructiilor de drumuri judetene, nationale si europene, in Moldova, proiect care trebuie sustinut de actualul si viitoarele guverne, pe termen lung până la constructia autostrazii A 7 și A 8 ! S.O.S Infrastuctura Moldovei !”

Protestul e organizat de Botoșani Civic, Împreună pentru A8 și susținut de Reset, potrivit g4media.ro.

Protest la Botoșani, din cauza drumurilor proaste: 'Vrem ecitate pentru Moldova! Vrem AUTOSTRADĂ!'