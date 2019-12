Decanul Facultății de Matematică din cadrul Universității București, Radu Gramatovici, se arată revoltat de condițiile oferite studenților de Biblioteca Centrală Universitară.

Programul este unul restrictiv, iar studenților li se percep taxe pentru a beneficia de facilitățile BCU, spune Gramatovici.

Nemulțumiți, tinerii au blocat accesul spre bibliotecă cu mobilier din sălile de curs.

"Nu vă uitați că e așa pustiu și arată așa trist. În curând nu o să mai fie.



Am pus birouri pe holul de la et. 1, pe latura cu sălile de lectură ale filialei BCU din facultatea noastră, în semn de protest față de BCU, pentru că:

- studenților li se percep taxe de utilizare a faciltăților oferite de bibliotecă, inclusiv pentru accesul în sala de lectură

- studenților li se cere să se treacă în caiețel de fiecare dată când intră sau ies din sala de lectură

- accesul la bibliotecă, inclusiv la sala de lectură, este după programul de 8 ore al angajaților, de parcă educația se face doar între 8 și 16.

- dotările, atmosfera și regulile din sala de lectură sunt din secolul trecut, când mergeai la bibliotecă să citești la veioză și să vorbești în șoaptă.



Dacă studenții nu sunt bineprimiți în bibliotecă, măcar să fie la porțile ei.



Acum aștept un binevoitor, dacă se poate de la Drept, care să ne reclame la ISU că am blocat trecerea pe hol", scrie Decanul Facultății de Matematică pe Facebook.