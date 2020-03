Zeci de protestatari cu măști de gaze pe față au venit în fața Ministerului Mediului pentru a protesta împotriva poluării din București și alte orașe din țară. Aceștia au fost primiți de ministrul Costel Alexe căruia i-au cerut ca raportările privind nivelul de poluare să fie periodice.

