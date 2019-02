REVOLTA magistraților: Sute de judecători și procurori protestează pe treptele Palatului de justiție din Capitală față de OUG prin care sunt modificate legile justiției (VIDEO)

Aproximativ 200 de magistrați protestează vineri seară pe treptele Palatului de Justiție din București. Aceștia contestă modificările făcute la legile justiției prin ordonanța de urgență adoptată de Guvern.

Judecătorii și procurorii care protestează în Capitală afișează coli cu mesaje ca Stimați colegi, magistrații pot protesta (Inspecția Judiciară, ianuarie 2019)", „Independența sistemului judiciar”, „Constituție”, „Stat de drept”.

În acelați timp, pe trotuarul din fața Palatului de justiție s-au adunat câteva zeci de protestatari #rezist, veniți să-i exprime susținerea față de acțiunea magistraților. Dacă judecătorii și procurorii au ales să protesteze în tăcere, cei de la #rezist au scandat mesaje precum "Cinste lor, cinste magistraților!" și "Rezistați, nu cedați!".

Între timp, mai multe Parchete din țară au decis să își suspende activitatea pentru câteva zile, în semn de protest după ce Guvernul a modificat iar, prin OUG, Legile Justiției. Astfel de situații există la Constanța, Pitești, Brașov, Timiș sau Iași.

La rândul său, Forumul Judecătorilor din România a lansat un apel fără precedent către magistrații de la toate instanțele și parchetele din țară să convoace adunările generale și să ia decizii pentru apărarea independenței Justiției. Asociația propune adoptarea unui liste cu 11 revendicări, între care: suspendarea modificărilor la Legile Justiției și a OUG-urilor criticate de Comisia Europeană și Comisia de la Veneția, suspendarea activităţii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, inițierea de demersuri legale către Avocatul Poporului pentru suspendarea mai multor OUG, sesizarea Comisiei de la Veneția în legătură cu mai multe OUG care afectează sistemul judiciar.

