Protest sâmbătă dimineață în faţa Ministerului de Interne. Liberalii au venit cu 400 de perechi de încălţăminte, simbolizând cei peste 400 de copii care au dispărut fără urmă din România doar în 2018.

Reprezentanții PNL, alături de simplii cetățeni ai Capitaleu cer înființarea unor structuri specializate în cadrul județelor, care să preia, din prima etapă, cazurile de persoane dispărute sau răpite.

Conform cifrelor oficiale, anul trecut, în România au fost dați dipăruți 4.000 de minori, dintre care 3.600 au fost găsiți.

