UPDATE // Protest în Ajun de Crăciun. Mii de persoane în marş din faţa Guvernului spre Piaţa Universităţii: 'Păcat de sângele vărsat!' / 'PSD, Ciuma roşie' (FOTO, VIDEO)

UPDATE 19:00 Coloana de manifestanţi a pornit spre Piața Revoluției. Se va opri din nou la Sala Dales.



UPDATE 18:52 Se citesc numele celor care au murit în decembrie 1989, la Revoluție.



UPDATE 18:48 În Piața Universității s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor Revoluţiei din 1989. De asemenea, manifestanţii au cântat imnul naţional.



UPDATE 18:40 Coloana a ajuns în Piața Universității, unde s-au strâns aproximativ 4.000 de oameni. Manifestatanţii scandează "Libertate", "Cinste lor, cinste lor, eroilor!" și "Jos comuniștii!".



UPDATE 18:30 Coloana de manifestanţi se apropie de Piața Universității. Pe bulevardul Magheru, oamenii scandează "Păcat, păcat de sângele vărsat", "Nu vrem să fim conduși de hoți", "PSD, ciuma roșie!", "Europa!" şi "Jandarmeria apără hoția!".



Românii au ieşit din nou în stradă, în ajun de Crăciun. Sute de persoane s-au adunat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei, pentru o acţiune anunţată pe reţelele de socializare drept "22 Decembrie - Revoluţia noastră", iar apoi au plecat în marş spre Piaţa Universităţii.

O parte dintre manifestanţi au steaguri ale României şi Uniunii Europene. De asemenea, în Piaţa Victoriei a fost desfăşurat, pe jos, un banner pe care scrie "Cinste martirilor pt libertate!", dar şi un altul, pe care se află o candelă aprinsă, cu fotografii de arhivă din timpul Revoluţiei din 1989, relatează Agerpres.

"Niciodată în cei 29 de ani, în aceasta zi de 22 decembrie nu am fost atât de fericit", a spus preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Doru Mărieş.

La începutul acţiunii, un grup de persoane a scandat "Rezistăm, nu cedăm!".

În timpul marşului, protestatarii ai scandat "Cinste lor, cinste lor, eroilor!", "Păcat, păcat de sângele vărsat", "Iliescu după Vișinescu", "Nu vrem să fim conduși de hoți", "Jandarmeria apără hoția", "Rușine să vă fie!" și "PSD, ciuma roșie".

(Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

În jurul orei 18.00, peste 2.000 de persoane participau la marş, coloana de oameni deplasându-se pe Magheru spre Piața Universității. Manifestanţii mai scandau "Nu vrem să fim conduși de hoți" şi "România cere, fără grațiere!".

(Foto: Inquam Photos / Octav Ganea)

Potrivit mesajului organizatorilor, care i-au rugat pe participanţi să vină cu candele, evenimentul are ca principal scop comemorarea victimelor evenimentelor din decembrie 1989.

"Decembrie 89. 1116 morţi pentru libertate şi dreptate. Ei nu au murit pentru graţierea infractorilor!", se arăta într-un mesaj de pe imaginea de copertă a evenimentului anunţat online.

"Ei au crezut în libertate în cele mai negre vremuri ale României", mai spuneau organizatorii manifestaţiei despre victimele Revoluţiei din 1989.

Traseul marşului este următorul: Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Sala Dalles - Palatul Regal.

La Piaţa Universităţii şi la Sala Dalles vor fi ţinute momente de reculegere, iar în faţa Palatului Regal ar urma să fie citită lista "celor 1200 de eroi căzuţi pentru libertate".

