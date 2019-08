UPDATE 19:30 Peste 5.000 de oameni protestează în faţa Guvernului. Protestatarii plecați din Piața Revoluției au ajuns în Piața Victoriei. Ei au un steag uriaș pe care îl poartă mai multe persoane.

De asemenea, pianistul Davide Martello a plecat, cântând la pian, spre Piața Victoriei.

Peste 2.000 de oameni se află, la ora 18, în Piaţa Victoriei din Capitală la un protest ce are loc la un după violenţele de la mitingul diasporei din 10 august. Oamenii au început să se strângă, de asemenea, şi în faţa Ministerului Afacerilor Interne, de unde vor să plece în marş spre sediul DIICOT şi apoi în Piaţa Victoriei.

Foto: Inquam Photos/ George Călin

Protestatarii au venit cu bannere, pancarte, vuvuzele, dar şi cu candele, lumânări sau pozele victimelor din Colectiv, cât şi a celor două fete ucie de Gheorghe Dincă.

Reprezentanţi ai Poliţiei Locale împart oamenilor sticle cu apă, temperatura fiind una ce depăşeste 35 de grade.

Jandarmii au verificat pirotehnic camioneta adusă în Piața Victoriei de uniii protestatari. De asemenea, la un filtru forţele de ordine au descoperit asupra unui bărbat un cuţit. Acesta a fost ridicat şi dus la secţia de poliţie pentru a fi audiat.

Organizatorii protestului au afirmat că aşteaptă circa 250.000 de persoane să participe la protest.

Jandarmii au împărţit fluturaşe în care au îndemnat oamenii să protesteze paşnic şi au îndemnat pe tot parcursul zilei la dialog pentru a evite incidentele.

Foto: Inquam Photos/ George Călin

