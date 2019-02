''Dragnea la închisoare, nu la guvernare!''. Peste 10.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei față de OUG pe Justiție. Manifestații și în marile orașe din țară (VIDEO)

UPDATE: După ora 21.00, Piața Victoriei s-a golit rapid.

UPDATE: Protestatarii încep să se retragă ușor-ușor din Piața Victoriei. Numărul lor a ajuns la circa 5.000.

UPDATE: Numărul protestatarilor din Piața Victoriei a depășit 10.000 și continuă să crească.

Manifestanții nu au uitat nici de alegerile parlamentare din Republica Moldova: ”Putin, nu uita, Moldova nu e a ta!”.

Între timp, Jandarmeria a transmis că protestul nu îndeplinește condițiile legale.

”ABROGAȚI ȘI APOI PLECAȚI!”. Protest în București împotriva PSD-ALDE

Și în provincie s-au strâns tot mai mulți oameni pe străzi: sute în Galați, Bacău, Arad, Constanța, Satu Mare, peste 1.500 în Cluj, Sibiu și Timișoara.

Oamenii mai scandează: „Dragnea la închisoare, nu la guvernare”, „Nu vă fie frică, Dragnea pică” sau „Tudorele nici nu ştii, cât de mic începi să fii”.

Protest în Piața Unirii din Iași, după ce Guvernul PSD-ALDE a adoptat o nouă OUG pe Justiție

Schimbările din Justiție scot oamenii în stradă și la Cluj

UPDATE: Peste 7.000 de oameni protestează în București. Circulația a fost oprită în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit pe străzi și în Constanța, Sibiu, Pitești, Arad, Galați, Timișoara, Bacău.

Manifestanții scandează ”Fără penali”, ”Hoții stau la pușcărie în democrație”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Liviu Dragnea nu uita, România nu-i a ta”.



Pe clădirile din Piața Victoriei sunt proiectate cu laserul mai multe mesaje: „Mergeți la vot”, „Dragnea la pușcărie” sau „Asta este țara noastră, nu este moșia voastră”

Mii de persoane protestează, în Piața Victoriei, față de OUG pe Justiție adoptată de Guvernul PSD-ALDE. Oamenii scandează împotriva Guvernului, împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea.

„Hoţii!”, „Justiţie, nu corupţie!”, „Demisia” sau „PSD, ciuma roşie” strigă protestatarii. Oamenii își arată nemulțumirea și față de Jandarmerie. ”Jandarmeria apără hoția” și ”Hoții!” au strigat ei, în timp ce forțele de ordine scoteau gardurile din dubă.

În schimb, ei își arată susținerea față de magistrați: "Kovesi, nu uita, țara e de partea ta!" sau "Cinste lor, cinste magistraților".

Traficul rutier a fost deviat de pe Șoseaua Kiseleff și bulevardul Aviatorilor, cu aplicare de la intersecția cu strada Arhitect Ion Mincu. Se restricționează traficul pe strada Paris de la intersecția cu strada Tirana către Piața Victorie, anunță Poliția Rutieră.

Magistrații din București, dar și din alte orașe, au protestat deja, vineri, cerând independenţa sistemului judiciar. Activitatea mai multor parchete din țară a fost suspendată săptămâna viitoare, în semn de protest.



