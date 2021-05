Protest spontan pe DN1A. Șoferii de autocamioane, supărați din cauza condițiilor pe o porțiune de drum: „Vor implica accidente, pierderi de vieți omenești” (VIDEO)

Un protest spontan are loc, vineri dimineață, pe Drumul Național 1A. Șoferii mai multor camioane de mare tonaj vor astfel să atragă atenția asupra condițiilor periculoase în care sunt nevoiți să conducă pe o porțiune de drum.

„Motivul este resticția de la Azuga peste pârâul Azuga, deci la acel pod de 11 metri prin care se deviază tot traficul de pe DN1 pe DN1A, drum de categorie inferioară pe care noi, cu transportul de marfă peste 7,5 tone, nu-l putem tranzita în siguranță.

În sectorul cu serpentine nu permite tranzitarea a două camioane în paralel, deci trebuie să circulăm alternativ fără indicatoare, fără semafoare, lucru care va implica accidente, pierderi de vieți omenești. Plus că ne ridică costurile operaționale.

Nu suntem de acord cu refacerea acestui pod de 11 metri în 6 luni!”, a declarat Constantin Dogărescu, manager FORT, în Matinalul orei 08.00, prezentat de Luiza Cergan pe B1 TV.

