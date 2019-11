Protest spontan la Spitalul Județean de Urgență Craiova: Asistentele și infirmierele se plâng de frig și lipsa banilor (VIDEO)

Tot lipsa banilor a scos in strada mai multi angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Craiova. Chiar in acest moment are loc un protest spontan, asistente si infirmiere se plâng de frig si lipsa banilor. Aceştia sunt nemulțumiți de situația financiară a spitalului și de faptul că, spun ei, este imposibilă asigurarea necesarului pentru continuarea activității.



Angajații susțin că, în acest moment, spitalul se află într-o profundă criză financiară, iar angajații nu mai au nici măcar toate medicamentele necesare pentru tratarea pacienților. Mai mult, susțin sindicaliștii, pe tura de noapte este doar o infirmieră, care trebuie să aibă grijă de zeci de bolnavi.

Potrivit sindicaliştilor, oamenii acuză conducerea de un management defectuos, care a dus la imposibilitatea asigurării necesarului pentru buna desfăşurare a activitaţii. De altfel, cu greu, conducerea spitalului a acceptat o discutie cu angajatii nemultumiti.

Dacă negocierile vor eşua, angajatii spitalului amenință cu blocarea activității.

