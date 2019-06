Sute de taximetrişti s-au strâns marți dimineaţă în Piaţa Constituţiei din Bucureşti pentru un nou protest, informează B1 TV.

Şoferii de taxi spun că nu vor permite ca legea care vizează ridesharing-ul să intre în vigoare.

Ei susţin că proiectul va genera discriminare şi va da voie celor de la Uber şi Bolt să le facă din nou concurenţă neloială.

Protestul este programat la ora 15.00, iar până atunci se estimează că în Piața Constituției se vor strânge aproximativ 1.000 de mașini.

Este pentru a cincea oară când taximetriștii organizează un astfel de protest.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.