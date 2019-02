Protest în fieful lui Dragnea după victoria lui Kovesi la votul pentru postul de procuror european (VIDEO)

Faptul că Laura Codruţa Kovesi a câștigat votul din Comisia LIBE pentru funcţia de procuror-șef european a dus la proteste în fieful lui Liviu Dragnea din Teleorman.

Aproximativ 50 de persoane au ieșit în stradă miercuri seară, în fața Hotelului Turris din Turnu Măgurele, informează Liber în Teleorman.

Oamenii au scandat mesaje de susținere pentru Kovesi și anti-PSD.

”PSD, ciuma roșie!”, ”Kovesi, nu uita, noi suntem de partea ta!”, ”Cu hoţii la puşcărie!”, au fost câteva dintre mesajele scandate de protestatari.

Ulterior, manifestanții au pornit în marș prin oraș.

Comisia pentru Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a votat-o, miercuri, pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-șef european.

Laura Codruţa Kovesi a fost votată cu 26 voturi, în timp ce candidatul francez a primit 22 voturi, iar cel german un vot.

Dat fiind faptul că Parlamentul European a selectat-o pe Laura Codruța Kovesi, iar Consiliul European pe candidatul francez, acum va trebui negociat între cele două organisme pentru a se determina procurorul-șef european.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.