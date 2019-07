UPDATE 20:30: Aproximativ 3.000 de persoane se află în marş spre sediul Ministerului Afacerilor Interne. "Asasinii de copii" sau "Jos Guvernul Mafiot" sunt unele din sloganele sub care manifestanţii mărşăluiesc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Câteva mii de persoane s-au strâns sâmbătă seară în Piaţa Victoriei din Capitală pentru a îşi arăta indignarea faţă de incapacitatea autorităţilor de a acţiona în cazul tragediei de Caracal care a îndoliat o ţară întreagă.

Sub îndemnul ”Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!”, patru organizaţii civice au cheamat oamenii la un protest de amploare pentru ora 19 în Piaţa Victoriei din Capitală.

Aceştia s-au strâns în faţa Guvernului, de unde vor porni în marş spre Ministerul de Interne.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Spre deosebire de alte mitinguri, acum manifestanţii nu sunt escortati și îngrădiţi de jandarmi.

De altfel, şi vineri numeroase persoane s-au strâns în faţa M.A.I. şi au aprins lumânări şi şi-au manifestat nemulţumirea faţă de felul în care autorităţile îşi protejează cetăţenii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

FOTO şi VIDEO: B1.ro

Reamintim că Alexandra Mâceşeanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal a reuşit, printr-un efort supraomenesc, să fure un telefon din casa răpitorului şi să sune la 112 în dimineaţa zilei de joi în jurul orei 11.00. Oficialii Poliţiei Române susţin că specialiştii STS n-au reuşit să identifice cu o precizie rezonabilă locul din care a fost făcut apelul telefonic şi că au fost trimişi în trei locaţii greşite, fiind nevoiţi să obţină mandate de percheziţii pentru toate cele adrese şi pierzând astfel timp vital. STS a răspuns acuzaţiilor, afirmând că e datoria companiei de telefonie mobilă să identifice locația. Echipajele au reușit să ajungă la imobilul în care era victima abia după 19 ore. Cu alte cuvinte, polițiștii s-au învârtit pe străzi în Caracal, în timp ce fata era ucisă. Mai mult, aceştia nu au intervenit în casa suspectului pentru halucinant motiv că nu era ora 6 de la care avea voie să facă percheziţii.