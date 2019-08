Forţele de ordine au descoperit un cuţit asupra unui bărbat care se îndrepta spre protestul din Piaţa Victoriei pentru a participa la manifestaţia ce are loc la un an de la violenţele de la mitingul diasporei.

Cuţitul a fost descoperit la un filtru organizat de jandarmi la intrarea spre Piaţa Victoriei. Bărbatul a fost ridicat şi dus la o secţie de poliţie pentru a fi audiat.

"Persoana a fost condusă la poliţie, fapta e infracţiune. Aceste filtre vor fi menţinute. Nu sunt controlate toate persoanele, ci în special cele cu bagaje voluminoase şi care prezintă suspiciuni”, a arătat Georgian Enache, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Române.

Jandarmeria Română a arătat că vor fi verificaţi în special persoane care vin în piaţa cu bagaje voluminoase.

"În punctele principale de acces în Piața Victoriei vor fi instalate și niște filtre cu rolul de a monitoriza persoanele care intră, care au asupra lor bagaje voluminoase, care au anumită recuzită deosebită. Rolul acestor filtre, vreau să fiu bine înțeles de la început, este de a preveni pătrunderea cu obiecte periculoase, cu obiecte care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.

Colegii mei vor fi atenți îndeosebi la persoane care au asupra lor bagaje mari. Nu este o interdicție ca aceste persoane să vină cu bagaje, însă este o recomandare de a nu face acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.