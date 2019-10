EXCLUSIV ONLINE // Poliția din Galați este acuzată că ar fi făcut exces de zel în cazul unui protestatar care s-a legat de gardul Poliției pentru a atrage atenția asupra unor presupuse abuzuri la care ar fi fost supus.

Mai mulți polițiști au intervenit pentru a legitima un protestatar care se încătușase de gardul instituției. Aceștia au insistat ca bărbatul să îi insoțească în secție, iar când acesta a refuzat au încercat chiar să îl imobilizeze. Trecătorii i-au luat apărarea și au început să filmeze, motiv pentru care bărbatul nu a fost amendat și nici reținut. După câteva zeci de minute de discuție, au venit și trupele speciale ca întăriri pentru grupul de polițiști care se "confruntau" cu un singur protestatar.

Iată întreaga scenă, suprinsă de unul dintre cetățenii prezenți:

