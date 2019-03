Proteste anti-OUG 7 în marile orașe ale țării: `Repetenți și infractori nu vă vrem conducători!` (VIDEO)

Românii au ieșit duminică seară în stradă, în marile orașe, pentru a protesta față de OUG 7 prin care au fost modificate legile justiției.

La Cluj-Napoca, aproximativ 500 de persoane s-au adunat pe Bulevardul Eroilor, unde au scandat mesaje anti-guvernamentale, iar un violonist a interpretat imnul național, informează stiridecluj.ro.

”DNA să vină să vă ia!” și ”Hoții!” sunt câteva dintre mesajele protestatarilor.

În jurul orei 19.30, aceștia au pornit, în marș, prin centrul orașului.

Și la Sibiu au protestat duminică seară peste 500 de persoane, care au plecat, de asemenea, în marș prin oraș, potrivit turnulsfatului.ro.

Aceștia au scandat mesaje ca: Repetenți și infractori nu vă vrem conducători”, „Abrogați și plecați” și „Liviu Dragnea, Viorica vă așteaptă mititica”.

La Timișoara, aproximativ 100 de oameni s-au adunat în fața Teatrului Național cu vuvuzele și megafoane, informează tion.ro.

Manifestanții au purtat pancarte cu mesajele ”Toxic pentru democrație” sau ”Cele trei meserii în viață: om, CETĂȚEAN, profesie”.

De asemenea, aceștia și-au amintit că duminică este ziua de naștere a fostului președinte Ion Iliescu și au scandat mesaje și împotriva lui.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.