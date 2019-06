Continuă protestele în cazul Sorinei. Este a treia zi în care oamenii au ieşit în stradă pentru a o aduce înapoi, pe fetiţa care a fost luată de lângă asistenta maternală, care a crescut-o de la vârsta de trei ani. Duminică dimineaţă, protestatarii au plecat în marş spre Craiova. "Uniți pentru Sorina", este sloganul oamenilor adunaţi din mai multe localități, care acuză faptul că adopţia nu ar fi fost făcută în mod corect. Aceştia cer anularea deciziei de adopţie şi reclamă neimplicarea autorităţilor, informează B1 TV.

Câteva zeci de oameni s-au strâns duminică dimineaţa în faţa Primăriei din localitatea Baia de Aramă, din judeţul Mehedinţi. Aceştia au anunţat că vor pleca în jurul prânzului spre Craiova, cu un autocar.

”Mergem să o vedem pe Sorina, să vedem dacă e bine", a spus unul dintre participanţii la protest. Oamenii poartă pancarte pe care scrie „Nu distrugeţi fericirea unui copil" şi au scandat în faţa primăriei.

Proteste au avut loc şi vineri şi sâmbătă, în faţa casei din care a fost luată fetiţa. Oamenii acuză autorităţile că nu se implică şi mai mulţi participanţi au spus că adopţia nu a fost făcută corect.

Un nou protest a avut loc, sâmbătă seara, în faţa primăriei din Baia de Aramă, de unde a fost luată cu mascaţii Sorina, fetiţa de opt ani dată spre adopţie unei familii de români din SUA.

Persoanele strânse în faţa casei Sorinei au afişe cu mesaje pe care se poate citi: „Nu distrugeţi fericirea unui copil" sau „Nu o despărţiţi de surioara ei, Andreea".

La Baia de Aramă au ajuns aproximativ 70 de autoturisme cu protestatari, venite de la Motru. Protestatarii au scandat: „O vrem pe Sorina". Toate maşinile au avut lipite pe ele afişe cu mesajul "Uniţi pentru Sorina".

