Proteste față de noile restricții în mai multe orașe ale țării: În București, sute de oameni au participat la manifestația care s-a prelungit după miezul nopții (VIDEO)

Noile restricţii au adus şi noi proteste in mai multe mari oraşe, inclusiv în Capitală. Sute de oameni au ieșit pe străzi pentru a contesta măsurile instituite de autorităţi. Una dintre ţintele nemultumiţilor a fost şeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

În Bucureşti, sute de oameni au protestat la Universitate, iar manifestația s-a prelungit mult după miezul nopții. Au cerut să fie liberi, iar mulți dintre ei nu au purtat măști de protecție și nici nu au respectat regula distanțării fizice.

Sute de oameni s-au mobilizat şi la Galaţi, Arad sau Brăila. A fost vorba despre proteste spontane, astfel că jandarmii sau polițiștii nu i-au putut opri.

Alte câteva de oameni s-au adunat și pe străzile din Constanța.

Un protest similar a avut loc și la Timișoara, acolo unde manifestanții au cerut demisia șefului DSU, Raed Arafat.

Mulți dintre protestari sunt coronasceptici, consideră că obligativitatea purtării măștii de protecție este o măsură nelegală și spun că dacă vor fi sancționați nu vor plăti amenzile.

