Proteste în București. Prefectul Alin Stoica: Acțiunea a 2.000 de oameni care nu înțeleg importanța măsurilor de restricție nu ne va determina să le schimbăm. Este posibil să se răspândească mai mult virusul (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune că măsurile instituite în București pentru limitarea răspândirii coronavirusului nu vor fi schimbate din cauza oamenilor care protestează, nemulțumiți de noile restricții.

”Aproape toți locuitori Capitalei respectă aceste restricții și înțeleg importanța lor. Nu sunt niște restricții, sunt niște limitări ale confortului pentru a proteja sănătatea oamenilor. Nu vom renunța la aceste măsuri pentru că ele sunt menite să ne protejeze pe noi.

Acțiunea a 2.000 de oameni care nu înțeleg importanța acestor măsuri nu ne va determina să le schimbăm.

Magazinele nu se vor închide, în curând, în București. Magazinele își vor schimba programul, eventual. Este o limitare confortului. În unele țări, de exemplu, în Austria, în mod normal, magazinele se închid la ora 18. Evident că este o lipsă de confort în momentul în care ești obișnuit ca magazinele să se închidă mai târziu, dar, în sine, programul până la 18 al magazinelor nu reprezintă o schimbare atât de dramatică în viața noastră”, a spus prefectul Bucureștiului, în conferința de presă în care șefii Jandarmeriei și Poliției Capitalei au prezentat bilanțul protestului de luni seară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.