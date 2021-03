Proteste în Capitală şi în marile oraşe faţă de noile restricţii. Oamenii scandează împotriva ”dictaturii medicale” / În București, jandarmii au ridicat un bărbat care devenise recalcitrant (VIDEO)

Mai multe persoane s-au adunat, luni după-amiază, în Piaţa Universităţii din Capitală pentru a protesta vizavi de noile restricții impuse de Guvern în lupta cu pandemia de coronavirus. Proteste similare au loc și în alte orașe din țară. Oamenii scandează împotriva „dictaturii medicale”, cer libertate și dau foc măștilor de protecție. Unii flutură steaguri tricolore sau cu sigla Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). De altfel, acțiunea a fost anunțată de AUR.

La manifestația din București, deja un bărbat a fost săltat de jandarmi. Individul nu a vrut să poarte mască, nici să se legitimeze și a devenit recalcitrant.

„Bărbatul a refuzat să poarte masca de protecţie, motiv pentru care i s-a pus în vedere să se legitimeze. A refuzat legitimarea, a devenit agresiv, a adresat injurii şi a refuzat solicitarea jandarmilor de a-i însoţi la secţia de poliţie, în vederea stabilirii identităţii, conform procedurii în vigoare. A încercat să smulgă materialele din dotarea jandarmilor şi a lovit cu picioarele. Prin urmare, a fost reţinut şi condus la secţia de poliţie, pentru luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis Jandarmeria Bucureşti.

Proteste în mai multe orașe din țară vizavi de noile restricții

La Sibiu s-au strâns circa 200 de persoane în Piaţa Mare. Au venit cu steaguri tricolore, steaguri cu sigla AUR, dar şi vuvuzele şi fluiere. Ei au scandat ”Libertate”, ”Ieşi afară, nu uita asta e şi ţara ta”, ”Ale, ale, ale o dorinţă sinceră, România liberă”. Mai mulţi bărbaţi au dat foc câtorva măşti de protecţie, informează News.ro.

La Cluj-Napoca, zeci de protestatari s-au adunat pe trotuarul din fața prefecturii cu pancarte cu mesaje precum "Cât mai răbdaţi?", "Jos Guvernul terorist", "Călcaţi pe cap Pas cu Pas".

Peste 100 de persoane s-au strâns și în faţa Prefecturii Constanţa pentru a manifesta împotriva noilor restricții. Ei au pancarte pe care scrie “Libertate te iubim, ori învingem ori murim”, “Demisia Guvernului”, “Demisia preşedintelui”, “Demisia lui Arafat”, “Alegeri anticipate”. Ei scandează “Libertate, libertate”, “Constanţa, trezeşte-te”, “Jos Chiţac”.

“Aş vrea să oprească toata mascadara asta cu COVID-ul, ne-a săturat, am mâncat momeala asta un an de zile”, a spus Ana-Maria, unul dintre protestatari.

Maifestații cu zeci de persoane mai sunt în Brașov, Buzău, Ploiești, Pitești, Timișoara și Iași.

Luni dimineață, premierul Florin Cîțu a susținut că-i înțelege pe români că au obosit după un an de pandemie, dar este esențial ca regulile să fie în continuare respectate: „Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea! Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am depus toate eforturile”.