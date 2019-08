Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Aproape 20.000 de persoane s-au strâns, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală pentru a marca un an de la violenţele de la mitingul diasporei din 10 august 2018, pentru a protesta privind felul în care România este guvernată sau privind felul în care autorităţile au eşuat în a salva viaţa fetelor ucise în tragedia de la Caracal.

"Am venit în România pentru că îmi iubesc ţara şi vreau să fiu alături de toţi cei care îşi manifestă nemulţumirea faţă de ce se întâmplă în zilele noastre. Partidul de guvernământ, pur şi simplu, îşi bate joc de ţara asta, tradiţiile toate sunt schimbate numai în interesul lor. Îmi doresc din tot sufletul ca ţara noastră să meargă spre un drum drept, pe un drum european", a declarat cu cetăţean venit din Statele Unite, pentru corespondentul B1.ro la faţa locului.

De altfel, în Piaţa Victoriei au venit români din foarte multe colţuri ale Europei sau lumii, care au subliniat că deşi sunt plecaţi de atâta timp le pasă de direcţia în care merge România.

"Este pentru a doua oară, am venit şi anul trecut. Am venit să continuăm ceea ce am început, ceea ce nu ne-au lăsat data trecută şi am găsit la fel, nimic schimbat, doar câteva poziţii între ei", a declarat un român din Italia pentru B1.ro.

Aceştia au subliniat şi că tragedia din Caracal i-a marcat şi li se pare anormal felul în care agresiunile asupra femeilor sunt tratate de către autorităţi.

"Alexandra reprezintă toate femeile din România, din păcate. Este o durere foarte mare şi în România a existat tot timpul chestia asta cu violul ca ceva normal şi e ceva absurd, e foarte dureros", a afirmat o femeie pentru B1.ro.

"Atâta vreme cât ţara mea va suferi, eu nu mă despart de ea", este citatul din George Enescu, afişat de un bărbat care a cânta la orgă în Piaţa Victoriei.

În piaţa au fost numeroase steaguri ale României şi bannere cu mesaje critice la adresa guvernanţilor. Oamenii au scandat împotriva PSD, au cerut demisii, dar au solicitat şi mai mult respect pentru cetăţeni.

Un altar a fost montat în Piaţa Victoriei unde oamenii au aprins lumânări pentru victimile din Colectiv, pentru cei două victime ale tragediei din Caracal, dar şi pentru Ilie Gâzea, bătrânul din Teleorman care a murit la câteva zile după mitingul diasporei când a inhalat gaze de la jandarmi.

Pe altar au fost afişate mesaje precum: "corupţie", "miserupism", "indolenţă", "nepăsare" sau "incompentenţă".

