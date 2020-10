Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre scandalul Dan Bittman: Pot să înţeleg că omul are o educaţie muzicală, dar cu siguranţă nu are o educaţie medicală

Afirmațiile făcute de soristul trupei Holograf au stârnit o serie de controverse, atât în lumea medicală cât și în lumea muzicală. În urmă cu o săptămână, artistul a venit cu o serie de afrimații în spațiul public, susținând că nu crede faptul că noul coronavirus este chiar atât de nocis și fiind de părere să statul i-a îngrădit dreptul la muncă.

Mai mult decât atât, în timpul unui interviu acordat colegilor de la Gândul, Dan Bittman a susținut că nu și-ar dori să trăiască în condițiile acestea, fiind degradante și dezolante.

Afirmațiile lui Dan Bittman, un întreg scandal

Afirmațiile pe care solistul trupei Holograf le-a făcut în spațiul public au stârnit o serie de reacții controversate. Pe de-o parte, colegii de trupă și alți artiști din țară îl critică, iar pe de altă parte există și colegi de breaslă care îl critică.

Bittman a stârnit o serie de reacții și în lumea medicală, psihiatrul Gabriel Diaconu fiind unul dintre cei care a recționat.

„Poporul interpretează problema asta medicală destul de naiv. Nu poţi să te aştepţi la altceva, nici măcar de la Dan Bittman. Eu pot să înţeleg că omul are o educaţie muzicală, dar cu siguranţă nu are o educaţie medicală. Şi neavând o educaţie medicală, opiniile domniei sale despre această pandemie sunt în linie cu vulgul. Adică, au un caracter folcloric. Şi având un caracter folcloric şi derivând dintr-o gândire populară, cel mult declaraţiile dânsului reflectă starea de neînţelegere la nivelul populaţiei. Nimeni nu-l va educa mai mult pe Dan Bitman decât ar fi putut el s-o facă de unul singur în această perioadă. Şi faptul că a plecat urechea şi alimentează discursul lui din inconsistenţele declaraţiilor oficialilor spune că cel mult este un om confuz, în ceea ce priveşte înţelegerea lui în ceea ce priveşte înţelegerea medicală a acestei pandemii ”, a declarat el pentru Adevărul.

Psihiatrul Gabriel Diaconu a distribuit în mediul online și un mesaj, prin care îi încurajează pe oameni să țină cont de efortul cadrelor medicale depus în lunile de pandmeie și să fie în continuare conștienți de pericol.

„Uită-te împrejur. Până acum un secol medicina era prea puțin diferită de leacuri, și vrăji, încercările ei doar firave, rezultatele mediocre. După care lucrurile s-au schimbat atât de mult,

Se vor schimba și de această dată. Singurele rămase la fel sunt îndoiala, spaima, și îndărătnicia oamenilor în fața spiritului hipocratic.

Arătați un pic reverență tuturor celor care, zilele acestea, își oferă, zilnic, mintea rezolvării suferinței fizice a omului aflat la ananghie. Sau judecați-i, dar nu înainte de a răspunde, la oglindă, întrebării: voi, voi când ați vindecat, vreodată, vreun om?”, este o parte din textul publicat de Diaconu pe rețele sociale.