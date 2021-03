Psiholog criminalist, despre tragedia din Onești: Omul acela a fiert în suc propriu, apoi a clacat / S-a pierdut mult timp / Nimeni nu ar trebui să iasă la pensie din Poliție mai devreme de 55 de ani (VIDEO)

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, a vorbit, pentru B1 TV, despre eșecul operațiunii de salvare a ostaticilor din Onești. Acesta a susținut că agresorul a spus încă de acum trei ani că vrea să se răzbune pentru ceea ce consideră a fi o nedreptate. Bărbatul „a fiert în suc propriu” și, până la urmă, a cedat psihic. Chesnoiu a afirmat că individul trebuia ajutat, monitorizat, diagnosticat, mai ales că a dat semnale că va ceda.

Mai apoi, la intervenția propriu-zisă trebuia să acționeze un om cu experiență. Acesta și-ar fi dat seama imediat că nu se poate discuta cu atacatorul și ar fi cerut mai repede acțiunea în forță. De altfel, psihologul criminalist a precizat că mulți polițiști se feresc să-și folosească armele pentru că „dacă trag un foc de armă, nu știu câte extemporale trebuie să dea și s-au săturat”.

Nu în ultimul rând, Liviu Chesnoiu a atras atenția asupra lipsei de personal din Poliția Română. „Ar trebui să se dea ordin să nu iasă nimeni la pensie din Poliție decât la 55 de ani”, a punctat acesta.

„Problema e de procedură. (...) Poliția de acolo trebuia să acționeze când și-a dat seama că nu era dialog acolo. Au discutat polițiștii. Acel individ îi înjura, îi acuza de nu știu ce... Cel mai bătrân judiciarist, dacă intra puțin în discuție și raporta că nu se poate discuta, trebuia în secunda doi să se dea ordin de atac. E foarte simplu.

Poliția cercetează, procurorul criminalist sau ce-i acolo de caz e șeful acelei echipe. De multe oi se stă prea mult pe proceduri, ca la Caracal, așteptăm să se facă dimineață, sărim gardul și să ne dea hârtie procurorul. Dacă îi lăsa pe polițiști să acționeze după intuiția, după experiența lor, percutau imediat că știau ce au de-a face, dar trebuie lăsați că dacă trag un foc de armă, nu știu câte extemporale trebuie să dea și s-au săturat să pățească chestii de genul ăsta și așteaptă să primească ordin stau cuminți în banca lor”, a declarat Liviu Chesnoiu, pentru B1 TV.

