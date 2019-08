Pungile de hârtie sunt din ce în ce mai căutate în industria ambalajelor

În zilele noastre, datorită restricțiilor impuse de Uniunea Europeană și a grijei crescânde pentru sănătate și protecția mediului, ambalajele ecologice din hârtie sunt din nou utilizate pe scară largă în viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor. De exemplu, printre aplicațiile de ambalare ale hârtiei de calitate alimentară, cu siguranță recunoașteți pungile de hârtie pentru ambalarea alimentelor ce le găsim peste tot: pungi de hârtie rezistente la ulei, pungi pentru pâine și pungi pentru sandwich-uri, pungi pentru tacâmuri și pungi pentru fiecare covrig pe care-l savurați în pauza de masă.

Cererea din ce în ce mai mare pentru astfel de pungi de hârtie pentru industria alimentară a determinat și trecerea de la stilul tradițional al tipăririi la grafica modernă și personalizată pentru fiecare client în parte.

Atunci când decideți să personalizați pungile de hârtie pentru ambalare alimentară, aveți de ales dintre mai multe tipuri de hârtie, dintre care 2 sunt cel mai des utilizate: hârtia kraft și hârtia cerată, disponibile și în online de la PaharulMeu.ro. Aceste tipuri de hârtie au rezistanță, finețe și estetică diferite.

Personalizarea pungilor de hârtie se face în funcție de scopul utilizării lor și de caracteristicile diferitelor tipuri de hârtie pentru a satisface nevoile clienților.

Hârtia Kraft natur este cea mai des întâlnită. Este confecționată din sulfat de rășinoase, care este mai groasă decât hârtia normală și de obicei de culoare maro gălbuie, dar și maro deschis, crem sau alb. Este utilizat în principal pentru confecționarea pungilor de hârtie pentru ambalaje, iar în industria alimentară o găsim în pungile de hârtie pentru take away și servire în fast-food-uri, servicii de catering, restaurante, cafenele, pentru produse de patiserie, covrigărie sau brutarie etc., dar și în supermarketuri la raionul cu fructe uscate.

Un alt tip popular de pungă de hârtie este punga cerată (sau impermeabilă); este des folosită de afacerile de patiserie sau brutărie deoarece previne scurgerile, păstrează căldura și reține grăsimea produsului.

Pungile de hârtie joacă un rol foarte important în industria ambalajelor alimentare. Ele acționează ca fundament pentru orice afacere stabilă datorită costurilor reduse, faptului că sunt ecologice și 100% biodegradabile, și au foarte multe întrebuințări.

Pot fi personalizate cu logo-ul firmei sau desene personalizate, care ajută la extinderea bazei de clienți, crește expunerea mărcii companiei și consolidează aspectul de calitate al ambalajelor folosite de firmă în ansamblu.

Pungile de hârtie vor câștiga în continuare și multă tracțiune în industria ambalajelor nu doar pentru că sunt o opțiune ecologică, ci pentru că permit personalizarea mult mai variată decât o pungă obișnuită din plastic. Pungile de hârtie sunt refolosibile, conferă vizibilitatea mărcii și nu ajung într-un depozit de deșeuri. Natura biodegradabilă și reciclabilă a pungilor de hârtie permite brandurilor să arate că le pasă de planetă.